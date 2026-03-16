元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏が１５日、長男の高校卒業を祝福した。長男・富川立夢（りずむ）（１８）は２３年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリストとなり、芸能界入りしている。富川氏は、立夢がＳＮＳに投稿した卒業式の写真を、インスタグラムのストーリーズで引用し、「りずむ♡卒業おめでとう！！」と祝福。立夢も「無事高校卒業しました！これまで自分を支えてくれた両親、関係者の