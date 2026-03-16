総務省が開いた展示会で技術を説明する企業の担当者＝16日午後、東京都千代田区総務省は16日、インターネット上の偽・誤情報を判別する技術を持つ企業の初の展示会を、東京都内で開いた。交流サイト（SNS）の投稿が信頼できるかどうかを判断するのに役立つアプリや、電話の相手が生成人工知能（AI）の成り済ましかどうかを判定する技術が披露された。生成AIで偽情報が巧妙化し、SNSにより短時間のうちに拡散している現状に対応