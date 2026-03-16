【バンコク＝佐藤友紀】ホルムズ海峡付近で１１日に攻撃されたタイの貨物船乗組員２０人が１６日、タイに帰国した。タイ外務省は行方不明となっている残り３人の乗組員の救助に向けて、イラン当局などと協議を進めている。２０人は１６日朝、バンコク近郊スワンナプーム国際空港に到着した。帰国した男性（２５）の母親タナンゴーン・テーピモンさん（５３）は、「タイの貨物船が攻撃されたと聞いた時、息子は死んだと思った」