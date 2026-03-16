韓国・ソウルのカプセルホテルで14日に発生した火災の現場映像には、ビルの窓から噴き出す真っ赤な炎が映っています。この火災を受け、16日午後2時半過ぎ、動きがありました。14日午後6時ごろ、ソウルにある7階建て複合ビルで発生した火災。ビルがあるのは、日本人観光客にも人気の明洞（ミョンドン）に近く、多くの店が軒を連ねるエリアです。火災発生直後の映像では、消防隊員により窓から救助される人の姿が確認できます。ビル