【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在放送中のTVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』のエンディング主題歌、高垣彩陽 feat. 城田優「魔法の音」のアニメMVが公開された。先日公開されたオープニング主題歌「愛のファンファーレ」のアニメMVに続き、エンディング主題歌の映像も公開となった。本映像は、楽曲「魔法の音」に乗せてアニメ本編の名シーンをふんだんに使用したアニメMV。主人公ティアラローズと王太子