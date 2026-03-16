【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在第4期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が、そして2025年7月からはアニメ第4期が放送・配信された大人気シリーズ作品。現在TVアニメ公式Xはフォロワー36万人、