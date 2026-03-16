【モデルプレス＝2026/03/16】SixTONESのTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日よる10時より放送されることが決定。同番組はデビュー6周年を記念して、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組となる。【写真】STARTO人気グループ、冠番組ならではのお祝いに熱狂◆SixTONES「6SixTONES」SixTONESのTBS初冠番組となる本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗