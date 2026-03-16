【モデルプレス＝2026/03/16】吉田朱里、森香澄、上西星来が『美的』（小学館）の創刊25周年アンバサダーに就任。3月21日に発売される5月号の誌面のほか、美的.com、美的YouTubeなど、さまざまなコンテンツを通して美容情報を発信していく。【写真】30歳フリーアナ「人生初のブリーチ」で雰囲気一変◆吉田朱里・森香澄・上西星来「美的」アンバサダー就任アンバサダー就任を記念した今号では、“アカリン”こと吉田の新連載「アカ