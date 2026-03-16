福岡市・中洲のうなぎ店で釣り銭が盗まれる事件があり、その様子を店の防犯カメラが捉えていました。防犯カメラの男と同一人物かどうかは明らかになっていませんが、警察は中洲の飲食店に侵入するなどした疑いで男を逮捕しています。 福岡市・中洲のうなぎ店に設置された防犯カメラの映像です。5日、店の営業時間前の午前9時半ごろ、帽子をかぶった1人の男が店内で座り込み、何かを物色しているように見えます。その後、慌てた