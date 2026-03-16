ワナダイズ（The Wannadies）の来日ツアーが、4月3日（金）大阪・梅田クラブクアトロ、4月7日（火）東京・渋谷クラブクアトロにて開催される。1987年、スウェーデン北部の街シェレフテオにて結成。1990年の1stシングル「My Hometown」は、90年代に一世を風靡したスウェディッシュ・ポップの出発点となり、代表曲「You And Me Song」はイギリスを中心に国際的ヒットを記録した。後者はレオナルド・ディカプリオ主演の『ロミオ+ジュ