去年12月、福岡市の商業施設などでアイドルグループ・HKT48のスタッフら男女2人が包丁で刺された事件です。殺人未遂の疑いで逮捕された男の責任能力などを確認する鑑定留置が16日、終了しました。 ■松永悠作記者「午後3時すぎです。山口容疑者を乗せた車が中央警察署に入っていきます。」殺人未遂容疑などで逮捕された、福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）は16日、鑑定留置を終え、中央警察署に戻りました。