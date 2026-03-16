【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#58【前回を読む】開幕前に「相棒」をカスタマイズ長距離運転と車内泊が多い生活でもまだまだ大丈夫です女子ツアー開幕戦の舞台は今年も沖縄の琉球GCです。名物の風とツアーでは珍しいコーライグリーンが特徴ですが、今年はまったく違っていました。これまでのグリーンは強い芝目があり、転がりもさほど速くなかった。僕は何度も訪れているので、「ここのホールはあっちから順