福岡市では、レギュラーガソリン1リットルあたり190円を超えるスタンドがあるなど、原油価格の高騰が暮らしを直撃しています。16日、福岡市内のガソリンスタンドの店頭では。■中村安里アナウンサー「こちらのガソリンスタンドには値段表示があります。レギュラーガソリンが193円になっています。ずいぶん上がりました。」「こちらには値段の表示がありません。」「こちらのガソリンスタンドにも値段が出ていま