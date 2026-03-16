オレンジ・カウンティを代表するパンクバンド、ソーシャル・ディストーションが復活。ニュー・アルバム『Born To Kill』（5月8日リリース）には、持ち前の反骨精神に満ちたサウンドとリリックが息づいている。ガンとの闘いを乗り越え、64歳の今も血気盛んなリーダーのマイク・ネスが大いに語る。2023年4月、マイク・ネス率いるソーシャル・ディストーションは、ようやくスタジオに戻る準備を整えていた。オレンジ・カウンティ出身