彼岸の入りとなる17日(火)は晴れのエリアが拡大し、4月並みの陽気になる所が多い見込みです。その先も季節の歩みが順調で、桜の開花ラッシュとなるでしょう。また、気象庁から高温に関する早期天候情報が発表され、来週22日(日)頃からはさらに気温が高くなる見込みです。なだれや農作物の管理にご注意ください。全国的に4月並みの暖かさ昼間は上着いらずの所もここ最近は広く季節が逆戻りでしたが、この先は暖かい日が多くなるで