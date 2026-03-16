【大人気連載プレイバック】#62【前回を読む】黒田博樹は“男気フィーバー”の裏で「しんどいですね」と漏らしたこともあった■山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第3回=2016年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび