西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント問題について、町の第三者委員会による調査結果が16日、報告されました。報告書では菅野町長が元職員の襟元をつかんだ行為など8件が「パワハラ」に該当すると認定しました。西川町の菅野大志町長をめぐっては、退職した元職員の男性が在職時に町長から襟元をつかまれ町長室に連れ込まれたと訴えるなど、職員へのパワハラ疑惑が浮上しています。西川町議会の調査特別委員会いわゆる