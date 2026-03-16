浜岡原発のデータ不正問題を受け御前崎市議会が中部電力の原子力部門を市内に全面移転するよう申し入れたことに対し中部電力は16日、調査中であることを理由に回答を避けました。この問題は、中部電力が浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐり、地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを過小評価した疑いがあるものです。これを受け御前崎市議会は中部電力に対し、名古屋市の本店に置く原子力部門を、御前崎市内に全