AIやICTが広がる中昭和そして平成の常識が変化している“令和の教育現場”授業での学び方も形を変えようしています。最新の取り組みを取材しました。静岡市内に「新たな学びの形」を実践している小学校があります。こちらは4年生の教室。（教師の声）やることわからない人いますか？はい、それでははじめ！教師の合図と共に児童はバラバラに動き始めました。パソコンで資料を読み込んでまとめている子や…教室から飛び出して2人で