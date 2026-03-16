ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプラージヒルで、山形市役所職員の内藤智文選手が初優勝を飾りました。内藤智文選手（33）は現地時間の15日、ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプ第26戦ラージヒルに出場。強風の影響によって1本のみとなったジャンプで、131.5メートルを飛び、初優勝を飾りました。内藤選手は「