◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を寄り切り、７勝目を挙げた。大関・安青錦（安治川）は、関脇・高安（田子ノ浦）を押し出し、４勝目とした。高安は３敗目。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を押し出し、５勝目。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を突き落とし、勝ち越し、１敗を守った。小結