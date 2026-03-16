まさかの天ぷら粉で！本格的なシュークリームが完成 おうちにある天ぷら粉が、おいしいお菓子に変身！サクサク食感のシュークリームレシピをご紹介します。電子レンジで作れるカスタードをたっぷり詰めて、おやつにいかがでしょうか？ オーブン前の霧吹きがポイント 1. 耐熱皿に水や油、天ぷら粉を入れてレンジ加熱し、溶き卵を少しずつ加えてシュー生地を作ります。 2. 天板に生地を絞り出して霧吹きで水を吹きかけ、オーブ