6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、きょう16日に配信リリースとなった最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のミュージックビデオを公開した。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ「BE:FIRST ALL DAY」は5周年プロジェクト『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIPHO