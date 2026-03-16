ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）は3日目を終えた。石本裕武（25＝大阪）がイン逃げと3コース捲り差しで3日目連勝。得点率を7.00まで爆上げし、準優の絶好枠を視界に捉えた。「ゾーンに入りましたね。これを4日目も続けられるかどうかになります」。早くも次走をにらんで表情を引き締める。「準優の好枠も見えてきた？精いっぱい頑張るだけです」4日目の出番は4号艇の4R