女優の郄石あかり（23）が15日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）にゲスト出演。ヒロインを演じるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について言及。オーディションの裏話を明かした。これまで朝ドラオーディションは「落ちたのは2回」とし、どちらも最終審査まで残っていたことも明かした。朝ドラ出演は「小さいころからの夢だったので、小学校のころか