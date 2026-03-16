選挙運動に関する与野党の協議会が、先の衆院選後初めてとなる会合を23日に開催する方向で調整していることが分かった。選挙の交流サイト（SNS）利用を巡る課題と対応状況が議題となる見通し。衆院選で浮かんだ課題に関する意見交換や、事業者からのヒアリングなどを予定している。関係者が16日、明らかにした。自民党が中道改革連合、日本維新の会、国民民主、参政、チームみらい、共産、立憲民主、公明の各党に参加を呼びか