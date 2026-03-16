写真家の渡辺達生さんが3月12日に死去していたことが分かった。77歳だった。渡辺さんの親族が、スポニチ本紙の取材に応じて認めた。訃報を受け、芸能界から続々と追悼の声が上がった。タレントのつちやかおりは、自身のブログに2ショットをアップして「達生さん、長きに渡りありがとうございました。娘桃花までお世話になり…雑誌写真集宣材写真達生さんじゃなきゃ嫌だとだだをこねた頃が懐かしいです。くしゃくしゃな