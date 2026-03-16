中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題を巡り、同社の豊田哲也原子力本部長らは16日、御前崎市議会の原子力対策特別委員会に出席し、同社本店（名古屋市）に拠点を置く原子力本部の市内移転について「引き続き検討する」と述べた。不正発覚後の1月、厳格な監督体制のため市議会が求めていた。中部電担当者は、第三者委員会が問題を調査中で、その結果を踏まえた対応が必要だと説明