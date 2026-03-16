公正取引委員会は16日、放送番組の制作業務を委託するフリーランスのカメラマンらに報酬や支払期日を書面やメールで直ちに明示しなかったなどとして、テレビ北海道（札幌市）のフリーランス法違反を認定し、再発防止を勧告した。公取委によると、同法に基づくテレビ局への勧告は初めて。公取委によると、2024年11月1日から25年7月15日までの間、フリーランスのディレクターやカメラマンなど33人に業務を委託する際、直ちに取引