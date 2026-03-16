山梨・北杜市で16日午後山火事があり、ヘリコプターが空から水をまくなど午後5時現在も消火活動が続いています。16日午後2時ごろ、北杜市須玉町の山林で火や煙が上がっているのが確認されました。警察や消防によりますと消防車両8台のほか、県のヘリコプター1機が空から水をまくなど午後5時現在も消火活動にあたっています。これまでにけが人は確認されていません。午後4時半までに少なくとも10haが焼け、今も北東方向に燃え広がっ