お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。司会の黒柳徹子（92）の前で漫才を披露し、喜ばせた。トークの途中、黒柳が「この辺で漫才を見せていただけます？」とリクエスト。2人は「デブネタ」を披露。山本の言葉を、関が言い換えて太らせる。古典落語の「寿限無（じゅげむ）」から、山本が「寿限無、寿限無五劫の擦り切れ」と冒頭を言う