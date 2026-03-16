元ニッポン放送アナウンサーの垣花正（54）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にMCとして生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の準々決勝で日本がベネズエラに敗れたことによる古巣ニッポン放送の反響を明かした。今回、ニッポン放送は日本戦を全戦生中継を予定していた。垣花は「本当だったら水曜日まで盛り上がれたんです」と説明。この日、マツコ・デラックスの代役ゲスト、ミッツ・マングロー