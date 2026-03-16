バンダイライフスタイル事業部は、アニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」から、半袖ペアTシャツコレクションの新作を2026年3月13日から順次販売しています。アンパンマンたちのデザインがかわいいシートクッション3月13日から4月5日までの期間、店頭やバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ内アンパンマンキッズコレクションオンラインショップ」で、対象商