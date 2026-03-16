【西澤由夏1st写真集 Tailwind】 4月1日 発売 価格：3,400円 【拡大画像へ】 集英社は西澤由夏さんの1st写真集「Tailwind」を4月1日に発売する。価格は3,400円。今回は、表紙と帯コメントが解禁となったので紹介したい。 「チャンスの時間」などでさまざまな芸人やタレントから愛されるABEMAの初代専属アナウンサー、西澤由夏さん。本写真集は、彼女が五島列島、長崎