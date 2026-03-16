ヒューストン・ロケッツは、3月14日（現地時間13日、日付は以下同）にホームのトヨタ・センターでニューオーリンズ・ペリカンズを107－105で下し、16日終了時点でウェスタン・カンファレンス4位の41勝25敗とした。 この試合、ケビン・デュラントは今シーズン25度目の30得点超えとなる32得点に6リバウンド5アシスト、アメン・トンプソンが23得点12リバウンド8アシスト、リー