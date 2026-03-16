トルコ・イスタンブールで開催されている「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」で、女子日本代表（FIBAランキング11位）がW杯本大会出場をかけた最終戦を迎える。大会は6チームによる総当たりで順位が決定される。上位4チームに出場権が与えられるが、同組のオーストラリア代表（同2位）は「FIBA女子アジアカップ2025」優勝によりすでに本戦の切符を手に