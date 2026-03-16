■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０３月１６日１５９円２８～２９銭（▼０．１４） ０３月１３日１５９円４２～４４銭（△０．６４） ０３月１２日１５８円７８～８１銭（△０．５６） ０３月１１日１５８円２２～２４銭（△０．９１） ０３月１０日１５７円３１&#