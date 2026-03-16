市民の野菜の摂取量を増やそうと岡山市はマヨネーズ大手メーカー「キユーピー」と健康づくりに特化した連携協定を結びました。 【写真を見る】「もっと野菜を食べよう」岡山市と「キユーピー」が健康づくりに特化した連携協定 岡山市の生鮮野菜の摂取量は、全国主要52都市の中で36位と低迷していて市民の野菜摂取量を増やすため、岡山市と「キユーピー」が主要都市では2