日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円２８～２９銭と前営業日に比べ１４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円００～０４銭と同６５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４２６～２７ドルと同０．００３１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS