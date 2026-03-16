adieu（上白石萌歌）が、4月22日にリリースするEP『adieu 5』の収録楽曲タイトルと楽曲提供アーティストを公開した。 （関連：adieu＝上白石萌歌、1年ぶりツアーで果たしたファンとの再会様々な思いを音楽で伝える一夜に） 公開された楽曲定曲アーティストは、初めてadieuの楽曲制作に参加したJeremy Quartus（Nulbarich）とluvisのほか、これまでもadieuの音楽世界を支えてきた柴田聡子、澤部渡