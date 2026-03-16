リコーイメージング株式会社、「GR PHOTO FESTIVAL 2025 入賞作品展」をGR SPACE TOKYOで3月26日（木）から開催する。入場無料。 「GR PHOTO FESTIVAL」は、GRシリーズユーザーを対象にしたフォトコンテスト。賞金・賞品は設けず、作品の優劣や順位をつけないという審査方式を持つ。テーマは2022年度の開催から変わらず「日常」。 今回の展示は、2025年10月1日から12月21日の応募期間