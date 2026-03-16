アーセナルの“超新星”へ称賛の声が相次いでいる。プレミアリーグ第30節が14日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』にエヴァートンを迎えた。主導権を握りながらも得点を奪えずにいたが、75分に投入されたU−19イングランド代表MFマックス・ダウマンが大仕事をやってのける。89分に鋭いクロスでスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュの先制弾をお膳立てすると、90＋7分には自陣からドリブルで独走し