【家電コンサルのお得な話・289】 ロボット掃除機「ルンバ」シリーズに新しいモデルが登場した。上位機種となる自動ゴミ収集ステーション付きモデルは4色とも発売済み。追加モデルとなる「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」は4月6日に発売予定で、予約はすでに受け付けている。いろいろあったルンバだが、ロボット掃除機の代名詞ともいえる存在であり、久しぶりに「おもしろい」と感じる新製