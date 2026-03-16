アスレティック・ビルバオを率いるエルネスト・バルベルデ監督の進退は、今後数週間以内に協議されるようだ。15日、スペイン紙『アス』が報じている。11年ぶりの出場となったチャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズで、コパ・デル・レイ（国王杯）はベスト4で敗退した後、ラ・リーガでも3試合未勝利で10位に後退、と艱難辛苦の日々を過ごしているアスレティック・ビルバオ。“バスク純血主義”の哲学の下で、リーグ戦とCL