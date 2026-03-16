アップルが新たに投入したノートPCシリーズ「MacBook Neo」が、発売初週となる2026年3月9日-3月15日の週次ランキングで2位に入ったことが、BCNランキングの集計で明らかになった。3月11日に発売されたばかりの新ラインアップが、いきなり市場の上位に食い込み、好スタートを切った形だ。アップルはこれまで「MacBook Air」と「MacBook Pro」の2ラインアップでノートPC市場を展開してきたが、3月11日に新たに「MacBook Neo」を