バイエルンは15日、ドイツ人GKスヴェン・ウルライヒが右内転筋の断裂により当面の間戦列を離れることを発表した。ウルライヒは現地時間14日に行われたブンデスリーガ第26節レヴァークーゼン戦で負傷。元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが左ふくらはぎの肉離れ、同国人GKヨナス・ウルビヒが脳震盪により戦列を離れている中、2024年9月以来約1年半ぶりに公式戦のピッチに立ち、2人の退場者を出したチームを最後尾から支えたが、