オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、４強が出揃った。準決勝でホスト国のオーストラリアは前回女王の中国と対戦する。そして日本の相手は韓国だ。この日韓戦を前に、韓国メディア『スターニュース』は、「“韓日戦、10年以上勝利なし”決勝進出をかけ、女子サッカー“運命の対決”」と見出しを打ち、注目の一戦を占った。「女子アジアカップのベスト４（準決勝）に進出した大韓民国女子サッカー代表チームが、