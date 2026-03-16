【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（SixTONES）が映画初単独主演を務める『スペシャルズ』の応援上映が決定した。 ■声出し、手拍子、振り付けOK 公開前から、TikTokなどでもダンス動画の再生数が4,000万回を超えるなど、大きな話題となっていた本作。 SNS上では、「ダンスシーンで拍手や歓声を上げながら観たい！」「スペシャルズのパフォーマンスが終わるたびに拍手したい衝動に駆られる」「踊