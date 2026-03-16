【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのデビュー6周年を記念して、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日22時から放送されること決定した。 ■プレゼントの中身は、うれしいものからちょっと迷惑なものまで… SixTONESのTBS初冠番組となる『6SixTONES』は、デビュー6周年を迎えるSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあ