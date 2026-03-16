3月第2週（3月9日～3月13日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇3月12日 ＳＢＩエネルギー・電力株式ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩパワー） 運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント 〇3月13日 マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）（素材革命） 運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント マテリアル・イノベーション戦略株式フ